الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تجرى مساء اليوم الأربعاء الموافق 1-5-2019 مواجهات مثيرة حيث يلتقي برسلونة الاسباني بفريق ليفربول الانجليزي على ملعب الكامب نو في دوري أبطال أوروبا في التاسعة من مساء اليوم.

فيما يواجه رين فريق موناكو في الدوري الفرنسي وتجرى العديد من المواجهات في بطولة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

وفيما يلي أبرز المباريات اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2019:

كأس الإتحاد الآسيوي

12:00 شان يونايتد – ميانمار ضد كيريس نيغروس – الفلبين

13:00 ناغاورد – كمبوديا ضد هانوي تي تي – فيتنام

13:00 بيكامكس بينه دونغ – فيتنام ضد بيرسيجا جاكرتا – إندونيسيا

14:30 تامبينس روفرز – سنغافورة ضد يانغون يونايتد – ميانمار

15:00 كيتشي – هونج كونج ضد هانغ يوين – تايوان

16:00 مينرفا بنجاب – الهند ضد ماناناغ – النيبال

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17:00 استقلال دوشنبه – طاجيكستان ضد دوردوي بشكيك – قيرغيزستان

الدوري البرازيلي Brasileiro Série A

22:00 إنترناسيونال ضد فلامينغو

22:00 كورينثيانز باوليستا ضد شابيكوينسي

22:00 ألااجانو ضد بالميراس

01:15 كروزيرو ضد سييارا

01:15 آفاي ضد جريميو

03:30 فورتاليزا ضد أتليتيكو باراناينسي

03:30 فاسكو دا جاما ضد أتليتيكو مينيرو

03:30 غوياس ضد ساو باولو

وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365:

مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

https://www.alweeam.com.sa/588545