شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي: «اتعلموا من أياكس بدل ما تجيبوا حسين الشحات بـ150 مليون» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإعلامي مدحت شلبي رسالة إلى الأندية المصرية، خاصة نادي الأهلي، في معرض تعليقه على فوز أياكس أمستردام على مضيفه توتنهام الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وقال في برنامجه على «نايل سبورت»، مساء الثلاثاء: «هولندا هي مطبخ أوروبا لتصدير اللاعبين إلى الأندية الكبرى، لكن هذا الفريق أظهر أنيابًا وشراسة غير طبيعية في دوري الأبطال».

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أشاد «شلبي» بتجربة أياكس في إنشاء مراكز رعاية النشء، داعيًا الأندية المصرية إلى أن تحذو حذوها بدلًا من شراء «وليد أزارو أو فرجاني ساسي أو حسين الشحات بـ150 مليون جنيه».

وتغلب أياكس الهولندي على مضيفه توتنهام الإنجليزي في عقر داره بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.