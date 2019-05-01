شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وليفربول.. «نهائي مبكر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

في لقاء صنف على أنه نهائي مبكّر، يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على برشلونة بملعب كامب نو مساء اليوم (الأربعاء)، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا . الجميع كان يأمل أن تقام تلك المواجهة في النهائي، نظرا لقوة الفريقين، وقدرتهما على تحقيق اللقب، حيث يعيش البرسا أقوى فتراته منذ 2015، عندما حقق الثلاثية التاريخية، ونفس الحال ينطبق على ليفربول الذي تأهل لنهائي نسخة العام الماضي، وينافس على لقب البريميرليغ بقوة هذا الموسم.

ويدخل الفريقان المباراة وفي جعبتهما 5 بطولات، الأخيرة لبرشلونة كانت عام 2015، وجاءت على حساب يوفنتوس (3/‏‏1)، أما آخر ألقاب ليفربول فكان في 2005، والنهائي التاريخي أمام ميلان، وفاز الريدز بركلات الترجيح. وتواجه الثنائي إرنستو فالفيردي ويورغن كلوب المديران الفنيان لبرشلونة وليفربول مرتين فقط من قبل، وكان ذلك في موسم «2011 - 2012»، عندما كان فالفيردي مدربا لأولمبياكوس اليوناني، بينما كان يتولى كلوب قيادة بوروسيا دورتموند الألماني.

الفريقان وقتها التقيا في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث فاز أولمبياكوس في اليونان (3/‏‏1)، بينما فاز دورتموند بألمانيا (1/‏‏0).