شكرا لقرائتكم خبر عن باهويني رئيساً لاتحاد الـ (IFFHS) للمرة الثانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)

حقق المستشار صالح بن سالم باهويني إنجازاً سعودياً جديداً للرياضة السعودية بشكل عام، إثر فوزه في الانتخابات كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء (IFFHS) للمرة الثانية على التوالي ولمدة خمس سنوات قادمة.

وتم انتخاب المجلس التنفيذي باختيار نخبة مميزة من عمالقة الرياضة العالمية المتخصصين في مجال التاريخ والإحصاء في كرة القدم وهم: النائب الأول الفرنسي روبرت لي، النائب الثاني الأرجنتيني جوليو هيكتور ماسيس، والنائب الثالث الدانماركي جورجن نيلسن، والأمين العام الإماراتي جاسم السيد، وبقية أعضاء المجلس التنفيذي وهم الكرواتية فاني ستب كوفيك، والروسي أيقور قولديس، والإسباني خوسيه ديل اولمو، والمصري خالد أبو العيون، والهندي اشيش بنديس، والتونسي عماد الكيلاني، والكاميروني إجناتيس فون إيشيكي، والبرازيلي كلوفز مارتن دا سيلفا، والمكسيكي ماركول اساف،وتم تعيين اللاعب السابق محمد السويد، والفلسطيني إبراهيم النجار، كمستشارين للرئيس.

وجاء هذا الفوز نظير الجهود الكبيرة التي بذلها المستشار صالح باهويني في رئاسة هذا الاتحاد المهم خلال السنوات الخمس الماضية، منذ توليه هذا المنصب في 23 مارس 2014، إذ حقق العديد من الإنجازات التي ساهمت في إحياء الاتحاد والنهوض به وترسيخ مكانته العالمية لاحتوائه أساطير ونجوم كرة القدم في العالم، وتفعيل دوره في تطوير كرة القدم العالمية من خلال العديد من الأنشطة والإضافات الكبيرة التي أحدثها والتي من أبرزها؛ وضع واعتماد استراتيجية واضحة لمسار الاتحاد، وتثبيت وإعادة تدشين المقر الدائم للاتحاد في مدينة زيورخ، بصفة رسمية لدى الحكومة السويسرية ومنحه الشرعية الدولية كمنظمة رياضية تنظيمية عالمية ذات صفة رسمية، وتجديد وإصدار جميع الوثائق والرخص الرسمية التي تمكن هذا الاتحاد من القيام بمهامه وأهدافه الرسمية في جميع دول العالم، كما تم تطوير وإعادة صياغة النظام الأساسي للاتحاد (IFFHS) واعتماده رسمياً لدى الحكومة السويسرية ومنحه الصفة الدولية القانونية، وساهمت الاجتماعات التي عقدت بشكل دوري في دبي، زيورخ، المكسيك، نيروبي، سان مارينو، الصين، في مشاركة المجلس التنفيذي في العديد من المحافل الدولية، ويأتي في مقدمتها إشراك المجلس التنفيذي لـ (IFFHS) في بطولة كأس العالم ساوباولو 2014، المشاركة كعضو ومتحدث رسمي في مؤتمر التنمية والاقتصاد (UNCTADE) لدى الأمم المتحدة في نيروبي 2016، وتم توقيع اتفاقية مشتركة معها، وتدشين الموقع الرسمي الإلكتروني للاتحاد www.iffhs.com www.iffhs.org، وإطلاق المجلة الإلكترونية www.iffhs.de، وإصدار ونشر المجلة السنوية الورقية للاتحاد، وتبني مشروع اساطير كرة القدم في العالم، وإنشاء أكبر موقع تواصل اجتماعي في العالم (FOOTBALFAMILIES)، وتخصيص جوائز سنوية لأفضل أندية ومنتخبات ولاعبين ومسابقات على مستوى العالم.

وقال باهويني إن هذا الإنجاز يسجل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اللذين يوليان القطاع الرياضي اهتماما خاصا نتج عنه الكثير من المنجزات، مثمنا دعم الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس هيئة الرياضة، مشيرا إلى أنه سيكون خير سفير للرياضة السعودية عبر هذا الاتحاد.