شكرا لقرائتكم خبر عن «التذاكر» تشعل «الكأس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

بدأت جماهير الاتحاد والتعاون شراء تذاكر المباراة الختامية على كأس خادم الحرمين الشريفين، التي ستقام مساء غد (الخميس) على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وحرصت جماهير الناديين على التواجد بكثافة من أجل شراء التذاكر قبل نفادها من المواقع المخصصة لبيع التذاكر والحصول عليها لضمان حضور نهائي كأس الملك الغالي.

على الصعيد ذاته، قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد تسيير حافلات من مدينة جدة لنقل الجماهير «مجانا» إلى مدينة الرياض، وذلك نزولا عند رغبة جماهير العميد الوفية الراغبة في حضور المباراة. وتم البدء من مساء أمس في استقبال الجماهير لتسجيل بياناتهم في مبنى أكاديمية الاتحاد فقيه لكرة القدم بمقر النادي، وستغادر الجماهير مساء اليوم (الأربعاء) للرياض.

في المقابل، أعلنت شركة «الغيداني» للنقل العام عن توفير 10 حافلات لنقل الجماهير التعاونية من القصيم إلى ملعب استاد الملك فهد الذي سيحتضن المواجهة الختامية على كأس الملك.