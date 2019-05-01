شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا ومانويل يحسمان تشكيلتي النهائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

ينهي مدربا الاتحاد والتعاون سييرا ومانويل مخططاتهما الفنية اليوم (الأربعاء)، استعدادا للمباراة الختامية على كأس الملك للموسم الحالي، التي ستقام غدا (الخميس) على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، إذ سيضع مدربا الفريقين اللمسات الفنية النهائية على التشكيلتين الأساسيتين اللتين سيخوضان بهما مواجهة «الكأس»، وسيعملان على اختيار العناصر المناسبة للمباراة.

ويطمح مدربا الفريقين لتحقيق اللقب المحلي الغالي، إذ سبق لمدرب الاتحاد سييرا أن حصد الكأس في الموسم الماضي أمام الفيصلي بنتيجة 1/3، على استاد الجوهرة بجدة، ويطمح للمحافظة عليه، فيما يطمح مدرب التعاون مانويل لتحقيق اللقب الأول له مع فريقه في الموسم الحالي.

هذا وسيعقد المدربان سييرا ومانويل مؤتمرا صحفيا اليوم في الرياض لتسليط الضوء على تحضيراتهما لنهائي كأس الملك، بحضور كافة وسائل الإعلام التي ستوجد لتغطية وقائع المؤتمر.