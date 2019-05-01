«قرار» يغلق الطريق إلى «النمور»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يسعى الجهاز الإداري للفريق الكروي الأول بقيادة الكابتن السابق أسامة المولد، والإداري سلطان ينبعاوي لتهيئة كافة الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين قبل خوض المواجهة الختامية أمام فريق التعاون على كأس الملك يوم غد (الخميس) على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، إذ أغلق الجهاز الإداري كافة المنافذ المؤدية للوصول للفريق الاتحادي، وانتهج سياسة «الصمت» بهدف تركيز المدرب سييرا ولاعبيه على أداء التدريبات بشكل جيد، وتنفيذ كافة المهمات الفنية المطلوبة للمباراة النهائية على كأس الملك في الموسم الحالي.

يسعى الجهاز الإداري للفريق الكروي الأول بقيادة الكابتن السابق أسامة المولد، والإداري سلطان ينبعاوي لتهيئة كافة الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين قبل خوض المواجهة الختامية أمام فريق التعاون على كأس الملك يوم غد (الخميس) على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، إذ أغلق الجهاز الإداري كافة المنافذ المؤدية للوصول للفريق الاتحادي، وانتهج سياسة «الصمت» بهدف تركيز المدرب سييرا ولاعبيه على أداء التدريبات بشكل جيد، وتنفيذ كافة المهمات الفنية المطلوبة للمباراة النهائية على كأس الملك في الموسم الحالي.

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