شكرا لقرائتكم خبر عن آل سويلم «وحيد» في انتخابات النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

يستعد رئيس النصر المكلف سعود آل سويلم لتقديم ملفه الانتخابي لرئاسة نادي النصر لمدة 4 سنوات قادمة فور إعلان فتح باب الترشيحات لسباق الحصول على كرسي الرئاسة النصراوي.

وكان آل سويلم أعلن قبل أيام جاهزيته ورغبته في الترشح لقيادة النصر في الفترة الرئاسية القادمة بانتظار إعلان موعد عقد الجمعية العمومية للنصر في الأيام القادمة.

ويعتبر آل سويلم المرشح الأول للنصراويين، خصوصا بعد نجاحه في الموسم الأول من رئاسة النصر من خلال التعاقد مع عناصر أجنبية مميزة ومدرب كبير، وكذلك جلب راعٍ رسمي للنادي من خلال التوقيع مع شركة الاتحاد للطيران الإماراتية وبعض الشركات الأخرى التي ساهمت في مداخيل النادي الاستثمارية. ويأمل آل سويلم في تتويج موسمه الأول مع النصر ببطولة الدوري السعودي للمحترفين التي يتصدرها بـ64 نقطة قبل نهاية الدوري بجولتين.

وتشير مصادر "الخليج 365" إلى عدم تقدم أي من أعضاء الشرف النصراويين لمنافسة آل سويلم، ومن المتوقع تزكيته لـ4 سنوات قادمة، خصوصا أن إدارته بدأت الاستعداد للموسم الجديد من الآن من خلال تجهيز المعسكر الصيفي والتفاوض مع عدد من اللاعبين المحليين تمهيدا لضمهم للفريق في الفترة الصيفية.