شكرا لقرائتكم خبر عن «السكري» يشعل الأوضاع في الزعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أشعل نائب رئيس نادي الهلال فهد الراشد بإعلانه استقالته من منصبه، بعد خسارة فريقه أمام التعاون ضمن الجولة 28 المؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأوضاع الهلالية، إذ أرجع أسباب استقالته للاختلاف في وجهات النظر في بعض الأمور الخاصة بالفريق مع رئيس النادي الأمير محمد بن فيصل، ما يؤكد بأن هناك مشكلات داخلية في البيت الهلالي غير صحية تحتاج إلى وقفات المخلصين لهذا الكيان بعيداً عن أي شيء، وهذا ما جعل الفريق يفقد خلال أسبوع بطولتين هما كأس الملك، وقبل ذلك كأس زايد للأندية العربية، وربما تكون الثالثة على الأبواب بفقدان الدوري إثر خسارته لأهم 3 نقاط جعلته يفقد الصدارة. هذا ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة قرارات إدارية تصب في مصلحة الفريق الهلالي وتدعم المرحلة المتبقية للفريق الكروي في الموسم الحالي، لإعادة الفريق وانتشاله مما يحدث له في ظل رئاسة الأمير محمد بن فيصل.

من جانب آخر، ارتفعت الأصوات المحبة للكيان الهلالي بعد أن فقد الزعيم هيبته، في آخر 5 مباريات محلية وعربية اتضح فيها الهبوط الحاد في مستوى الفريق، إضافة إلى الضعف الإداري الواضح، إذ علق القائد الهلالي السابق صالح النعيمة

قائلا: «هذا ‏ليس الهلال الذي يعرفه الجميع، المشكلة إدارية بحتة، ورحيل الإدارة بات لزاماً، فقد طفح الكيل».

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فيما قال الحارس العملاق الهلالي السابق عبدالله الدعيع: «ليس هذا الهلال الذي عرفته ولعبت فيه وصعدت المنصات معه، أعيدوا الزعيم إلى رجاله».

فيما وصف القائد الهلالي السابق فيصل أبو اثنين الأوضاع في ناديه بقوله: «الهلال مثقل بالمشكلات والهموم والمصائب،‏ هذا ليس الزعيم الذي نعرفه، انهيار تام وروح معنوية هابطة ومشكلات عديدة،‏ كل من يعمل في النادي يتحمل المسؤولية وعليهم المغادرة، لاعبون أجانب أي كلام، ومبالغ عالية، ومستوى متدهور».

من جانبه، منح مدرب الفريق شاموسكا اللاعبين راحة عن التدريبات ليومي (الثلاثاء والأربعاء)، على أن يعاود الفريق تدريباته غداً (الخميس) استعداداً لمباراة الفريق أمام العين الإماراتي يوم (الاثنين) القادم ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات الآسيوية، إذ يسعى المدرب الهلالي لمعالجة الأخطاء التي وقع فيها أمام التعاون في المباراة الماضية، وتجهيز الفريق لمباراة العين في الرياض، من أجل تحقيق النقاط الثلاث التي تضمن له التأهل لدور الـ(16) في مسابقة دوري أبطال آسيا.