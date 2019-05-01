شكرا لقرائتكم خبر عن النواخذة يترقبون رئيسهم القادم.. والقادسية انتظار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

يترقب الشارع الاتفاقي الإعلان رسمياً عن فتح باب الجمعية العمومية لنادي الاتفاق من قبل الهيئة العامة للرياضة، وذلك لانتخاب رئيس وأعضاء لمجلس إدارة للنادي، خلفاً للمجلس الحالي الذي تنتهي فترته بنهاية الموسم الرياضي الجاري.

وكان رئيس الاتفاق خالد الدبل أعلن في وقت سابق عدم نيته للترشح والدخول في معترك الانتخابات لرئاسة النادي، مكتفيا بالأربع السنوات التي قضاها في رئاسة النادي.

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وترددت أنباء عن دخول أسماء لرئاسة فارس الدهناء، أبرزها عدنان المعيبد، وغدران سعيد غدران، فيما يتوقع دخول أسماء جديدة لرئاسة النادي في حال تم فتح باب الجمعية العمومية رسمياً من قبل هيئة الرياضة.

وفي نادي القادسية لم تتضح الصورة الكاملة حول نية ترشح الإدارة الحالية برئاسة مساعد الزامل للانتخابات، خصوصا في ظل الوضع الحرج الذي يمر به الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وفي حال بقاء الفريق في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سوف يتم الإعلان عن دخول الإدارة الحالية معترك الانتخابات أو عدم ترشحها، فيما تردد اسم الرئيس السابق معدي الهاجري الذي ينوي الترشح لرئاسة النادي، في حال تم فتح باب الانتخابات.

من جانب آخر، طالب عدد من القدساويين الهيئة العامة للرياضة بتمديد فترة تكليف الإدارة الحالية، برئاسة مساعد الزامل، موسما جديداً لأنها لم تأخذ الوقت الكافي في تنفيذ خططها وبرامجها في النادي.