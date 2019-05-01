كل الطرق تؤدي لملعبي الهلال والنصر الجديدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أفادت مصادر قريبة من الجهات المختصة «مكة» بأن الأراضي الجديدة لمقري ناديي الهلال والنصر الجديدين، حددت مبدئيا، ليكونا بالقرب من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن شمال الرياض.

وستتكفل الهيئة العامـة للرياضة بتشييد المقرين، حيث سبق أن أعلن الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ من نيويورك في أكتوبر الماضي، بعد اجتماعه مع بعض رؤساء الأندية ومسؤولين في بنوك سعودية، بحث فرص بنـاء واستثمار ملاعب جديدة.

وسيتم تشييد المنشأتين الجديدتين وفقا لأحدث التصاميم المعمارية، لتتضـمن إنشاء ملعـب رئيس بسعـة 40 ألف متفرج دون مضمار، إلى جانب إنشاء ملاعب تدريبية أخرى، ومرافق مساندة تعزز الفـرص الاستثماريـة للنادي، بعد الأخذ في الاعتبـار البعد الاستراتيجي في الإنشاء، تحسبا لخصخصة الأندية.

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كما روعيـت في المقرين الجديدين مزايا أخرى مهمـة، مثل موقعهما الجغرافي وسهولة وصول المشجعين والبعثات الرياضية للملعب، وحتى المشجعين القادمين من خارج منطقة الرياض.

وتسعى الهيئة العامة للرياضية إلى أن تكون ملاعب الأندية السعودية هي الأحدث على مستوى العالم من خلال البنية التحتية ونظام التقنية الزراعية والإنشائية، لتصبح جاهزة لاستضافة أي من الأحداث على مستوى القارة والعالم، بعد اعتماد الأرض المخصصة لكل ناد من قبل الجهات العليا رسميا.

واجتمع رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل في أكتوبر الماضي مع مكتب «HSK»، أحد أشهر المكاتب الاستشارية بالعالم في مجال تصميم الملاعب العالمية والمدن الرياضية المختلفة بلندن، لدراسة تصميم الملعب الجديد للنادي.

كما أشرك نادي النصر بطلب من رئيسه سعود السويلم، محبي النادي والشركات السعودية في اختيار التصاميم المناسبة لإنشاء ملعب النادي الجديد.

ميزة موقع المقرين الجديدين