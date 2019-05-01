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جدة - عمرو شويل اتحاد الكرة يتحمل تكاليف اقامة تنزانيا وغينيا بالقاهرة

يتحمل اتحاد الكرة تكلفة إقامة منتخبىّ تنزانيا وغينيا فقط، خلال المباراتين الوديتين اللتين ستقاما مع الفراعنة قبل بطولة أمم افريقيا، واعتمد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب الوطني برنامج المباريات الودية للمنتخب الوطني الأول قبل مشاركته في البطولة التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب أن الجهاز الفني للفريق استقر على ملاقاة منتخبي تنزانيا وغينيا يومي 13 و 16 يونيو على الترتيب باستاد برج العرب، بعد العرض على هاني أبو ريدة المشرف العام على المنتخب الذي استعرض مع خافيير أجيري المدير الفني للفريق الأسباب الفنية للاختيار.. وكان منتخبا تنزانيا وغينيا قد أبديا موافقتيهما للقاء المنتخب الوطني ضمن عدة موافقات حصلت عليها إدارة الفريق خلال الاتصالات التي أجرتها وشملت أغلب الفرق المتأهلة للبطولة فيما عدا الفرق الثلاثة التي تشارك مصر في مجموعتها.