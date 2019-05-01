شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبلاية" يتحمل تكلفة إقامة تنزانيا وغينيا قبل مواجهة المنتخب وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحمل اتحاد الكرة تكلفة إقامة منتخبىّ تنزانيا وغينيا فقط، خلال المباراتين الوديتين اللتين ستقامان مع الفراعنة قبل بطولة أمم أفريقيا، واعتمد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب الوطني برنامج المباريات الودية للمنتخب الوطني الأول قبل مشاركته في البطولة التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب إن الجهاز الفني للفريق استقر على ملاقاة منتخبي تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو على الترتيب باستاد برج العرب، بعد العرض على هاني أبو ريدة المشرف العام على المنتخب الذى استعرض مع خافيير أجيرى المدير الفني للفريق الأسباب الفنية للاختيار.. وكان منتخبا تنزانيا وغينيا قد أبديا موافقتيهما للقاء المنتخب الوطني ضمن عدة موافقات حصلت عليها إدارة الفريق خلال الاتصالات التي أجرتها وشملت أغلب الفرق المتأهلة للبطولة فيما عدا الفرق الثلاثة التي تشارك مصر في مجموعتها.