شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء فى القائمة النهائية لمنتخب مصر بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، ضم محمود علاء مدافع الزمالك إلى قائمة الفراعنة النهائية لبطولة أمم أفريقيا، وقال أجيرى لمعاونيه أثناء إحدى المناقشات التى دارت حول اختيارات اللاعبي للمعسكر المقبل، إن محمود علاء قائد وعنده قلب وهو ما وضح بقوة فى مباراة نيجيريا الودية التى خاضها اللاعب بروح عالية ولم يخش تعرضه الإصابة، مؤكدًا أنه يفضل هذه النوعية من اللاعبين.
وتعرض محمود علاء لإصابة فى مباراة نيجيريا الودية التى أقيمت فى مارس الماضى، وهو ما استلزم عمل 10 غرز له فى الحاجب.
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