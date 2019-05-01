اخبار الرياضه

محمود علاء فى القائمة النهائية لمنتخب مصر بأمم أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء فى القائمة النهائية لمنتخب مصر بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، ضم محمود علاء مدافع الزمالك إلى قائمة الفراعنة النهائية لبطولة أمم أفريقيا، وقال أجيرى لمعاونيه أثناء إحدى المناقشات التى دارت حول اختيارات اللاعبي للمعسكر المقبل، إن محمود علاء قائد وعنده قلب وهو ما وضح بقوة فى مباراة نيجيريا الودية التى خاضها اللاعب بروح عالية ولم يخش تعرضه الإصابة، مؤكدًا أنه يفضل هذه النوعية من اللاعبين.

 

Advertisements

وتعرض محمود علاء لإصابة فى مباراة نيجيريا الودية التى أقيمت فى مارس الماضى، وهو ما استلزم عمل 10 غرز له فى الحاجب.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود علاء فى القائمة النهائية لمنتخب مصر بأمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا