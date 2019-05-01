القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة ليفربول وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

الكثيرين يبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة ليفربول وبرشلونة، و التى ستقام فى النصف النهائى لدورى ابطال أوروبا، مباراة الذهاب التى ستقام على ملعب الكامب نو، فريق ليفربول يريد استعادة ذاكرة الانتصارات كما حدث فى الموسم الماضى، ووصل الى مباراة النهائى و التى خسرها أمام ريال مدريد و اصابة محمد صلاح التى منهته عن استكمال المباراة وقتها، سننشر لكم القنوات المجانية التى ستنقل اللقاء المرتقب ضد فريق بايرن ميونخ و الذى من المتوقع أن يشهد ندية كبيرة بين الفريقين.

القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة ليفربول وبرشلونة

من القنوات التى من المتوقع أن تنقل لقاء ليفربول ضد برشلونة فى دورى أبطال أوروبا

قناة Varzish Sport التابعة لدولة طاجكستان و توجد على القمر NSS 57°E و ترددها 11566 أفقى و الترميز 10750، و على القمر Yahsat 52.5°E و ترددها – 11785 افقى و الترميز 27500

قناة سوريا الرياضية من المتوقع أن تنقل مباراة ليفربول

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قناة أرينا سبورت المفتوحة،من القنوات التى من المتوقع أن تقوم بعرض مباريات دوري الأبطال مجانا،و منها مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ و يمكن التعرف على جميع ترددات قنوات ارينا سبورت الرياضية الكرواتية من هنا و التى تذيع دورى أبطال أوروبا.

قناة Varzish Sport HD أعلنت عن نقلها مباراة ليفربول وبرشلونة فى دورى أبطال أوروبا وهى تتواجد على القمر Apstar 2R موقع 76.5 شرقا تردد 12548 أفقى ترميز 3200 التصحيح 5/6

قناة CBC SPORT HD ستقوم بنقل مباراة ليفربول وبرشلونة على القمر Europe*Star 1 و موقعه 45 شرقا و التردد 11135 أفقى معامل الترميز 27500

مباراة ليفربول وبرشلونة فى ذهاب الدور نصف النهائى المرتقل لدورى ابطال اوروبا سوف تقام اليوم الاربعاء 1 مايو