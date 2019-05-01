بموافقة جروس.. رئيس الزمالك مساعدا في الجهاز الفني

محمد رشاد
أكد رئيس الزمالك أن الفريق الأبيض سيسافر إلى تونس بطائرة خاصة قبل مواجهة النجم الساحلي في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، لتجنب الإرهاق والانتظار والسفر والتنقل لساعات طويلة.
وقال رئيس الزمالك، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "المحور" صباح الأربعاء: "اتفقنا على السفر بطائرة خاصة لنقل الفريق إلى تونس، وسعيد بتعافي حازم إمام وخالد بوطيب من الإصابة".
وأضاف: "هناك محاولات تُجرى حاليًا مع مسؤولي استاد بتروسبورت للحصول على موافقة بالسماح بحضور 10 آلاف مشجع للمران الأخير للزمالك في الساعة التاسعة...
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