النشرة الرياضية.. اتجاه لتخفيض أسعار تذاكر أمم إفريقيا.. وأمنية أبو تريكة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نرصد لكم في هذا الملف، أبرز ما جاء يوم الثلاثاء 30 إبريل، وما عليك سوى الضغط على الرابط الذي تريد الإنتقال إليه.
طلب إحاطة منتظر لمجلس النواب بشأن تذاكر كأس أمم أفريقيا
بيان.. وزير الرياضة يتدخل لتخفيض أسعار تذاكر كأس الأمم
اللجنة المنظمة لكأس الأمم: نعمل على مراجعة أسعار تذاكر الدرجة الثالثة
21 لاعبا في قائمة الاهلي للجيش.. عودة القوة الضاربة واستبعاد إكرامي وباسم
الخليج 365 يكشف.. اتجاه لتخفيض أسعار تذاكر كأس الأمم لطلبة الجامعات والشباب
بالفيديو والصور.. المقاصة يحبط مخطط بيراميدز بتعادل قاتل في الدوري
أبو تريكة: أتمنى موافقة إدارة السد القطري لانتقال بغداد بونجاح للأهلي
أياكس يقترب من التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على توتنهام
صلاح ينافس هازارد وفاردي على جائزة لاعب الشهر في بريميرليج
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