طائرة الأهلي "17 سنة" يتوج بلقب بطولة الجمهورية

فريق ناشئي النادي الأهلي (١٧ سنة) للكرة الطائرة توج بلقب بطولة الجمهورية بعد أن حقق الفوز على فريق بتروجت في ختام منافسات البطولة. بتروجت في ختام منافسات البطولة. وأقيمت المباراة بين الفريقين على صالة نادي مدينة نصر. وقدم خلالها الفريق عرضا قويا، ونجح في الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل ليحتفل الجهاز الفني واللاعبون بتسلم كأس البطولة وميداليات المركز الأول.

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