جمال عمر: المقاصة أهدر الفوز علي بيراميدز

أكد جمال عمر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة، أن فريقه استحق التعادل مع بيراميدز بهدف لهدف، بعد أداء قوى على مدار شوطي اللقاء .
وأشار جمال عمر ، إلى أن فريقه أهدر العديد من الفرص السهلة خلال الشوط الأول ، وكانتكفيلة بالتقدم على فريق بيراميدز ، والذي استغل هجمة مرتدة لتسجيل الهدف الأول، مشيرا إلى أن المقاصة كان له الأفضلية على مدار الـ 90 دقيقة .
وأضاف المدير الفنى للمقاصة، أن التبديلات الثلاثة كانت كلمة
وأكد جمال عمر ، أن كان هدفه تحقيق الفوز على بيراميدز وهو ما ظهر من خلال الهجوم وعدم التراجع الى المنطقة الخلفية.
وأضاف المدير الفني للفريق أنه تحت أمر مجلس إدارة النادى برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، بالاستمرار في منصبه أو العمل مع مدير فنى جديد.
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