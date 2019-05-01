الإصابات تضرب الإسماعيلي

يخضع محمد صادق جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى للأشعة فى ظل معاناته من آلالام بالظهر.
فى ذات السياق ، تعرض أحمد أيمنظهير الفريق لتمزق فى مفصل اليد بعد التحامه مع احد لاعبى حرس الحدود خلال
المواجهة التى اقيمت مساء امس الالتقاء وانتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد.
ويستعد الفريق لملاقاة الاتحاد السكندرى الأحد المقبل باستاد المقاولون العرب فى إطار دور الــ8 بكأس مصر.
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