رياضة | القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول اليوم (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول اليوم (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة العالمية اليوم الأربعاء مباراة برشلونة الإسباني ضد ليفربول الإنجليزي والتي تجمع الفريقين على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقبل اللقاء يعول فريق نادي برشلونة على الحالة الفنية الجيدة التي يتوفر عليها نجم الفريق الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والذي نجح في قياده فريقه لحصد لقب الليجا السبت الماضي بإحرازه هدف الفوز في شباك خيتافي.

في المقابل يسعى يورجن كلوب المدير الفني للريدز في استغلال القوة الهجومية الكاسحة التي يتوفر عليها بقيادة الثلاثي السنغالي ساديو ماني والدولي المصري محمد صلاح بالإضافة إلى البرازيلي رويبرتو فيرمينو والذي لم يحصل على التصريح الطبي بالمشاركة بعد أن غاب عن مباراة فريقه الأخيرة في البريميرليج ضد هدرسفيلد تاون.

وكانت 10 قنوات قد أعلنت إذاعة المباراة بصورة حصرية ومباشرة عبر شاشتها وهي التي تقام في تمام الساعة التاسعة مساءاً على النحو التالي :-

Rai 1

Idman Azerbaycan

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beIN SPORTS HD 1

TVP Sport HD

Club RTL

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

DAZN 1 HD