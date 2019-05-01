رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد برشلونة اليوم والقنوات الناقلة (Bein TV)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد برشلونة اليوم والقنوات الناقلة (Bein TV) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء ضيفه نادي ليفربول الإنجليزي على ملعب الكامب نو لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على طريقة تأهل كلا الفريقين بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات التي ستتولى مسؤولية نقلها على الهواء مباشرةً.

وكان برشلونة قد وصل إلى الدور نصف النهائي بفضل تخطيه عقبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين.

Advertisements

حيث عاد برشلونة من ملعب أولد ترافورد بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب لوك شاو بالخطأ في مرمى الشياطين الحمر قبل أن يقود ميسي فريقه للفوز إياباً بثلاثية نظيفة على الكامب نو.

في المقابل نجحت كتيبة يورجن كلوب في تخطي عقبة بورتو البرتغالي في الدور الماضي بالفوز عليه ذهاباً في أنفيلد بهدفي نابي كيتا وربيرتو فيرمينو وبأربعة أهداف مقابل هدف إياباً على ملعب الدراجاو.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق الكيبر يوسف سيف وعلي محمد علي.