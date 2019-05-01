رياضة | مدرب أياكس: الحظ منعنا من تحقيق فوز كبير على توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أياكس: الحظ منعنا من تحقيق فوز كبير على توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى إيريك تين هاج مدرب نادي أياكس أمستردام، أن الحظ منع فريقه من تحقيق نتيجة كبيرة أمام توتنهام في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الهولندي بهدف نظيف بدور ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

وقال مدرب أياكس في تصريحات صحفية بعد المباراة: "سوء الحظ منعنا من تحقيق فوزاً كبيراً على توتنهام، لقد بدأنا اللقاء بطريقة جيدة ومثمرة وصنعنا العديد من الفرص وأحرزنا هدفاً رائعاً".

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وتابع: "بالطبع قدمنا أداء ممتاز، ولكن لم نقطع إلا نصف الطريق للوصول للنهائي. إذا أردنا الوصول فيجب علينا أن نقوم بعمل أفضل الأسبوع القادم".

وأكمل: "غياب سون مين هونج كان مؤثراً على توتنهام، هو لاعب مهم وسوف ندافع ضده بطريقة جيدة في مباراة الإياب".