رياضة | مارتن لاسارتي يستقر على تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش.. ومفاجأة وحيدة

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استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة طلائع الجيش، والمقرر إقامتها في السادسة و٤٥ دقيقة مساء اليوم الأربعاء على ستاد المكس، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - جونيور أجايي - جيرالدو دا كوستا

خط الهجوم : وليد أزارو.