رياضة | نجم مدريد على أعتاب إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مدريد على أعتاب إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "الماركا" الإسبانية، اقتراب الأوروجوياني دييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني من الرحيل عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن جودين مدافع أتلتيكو مدريد سوف يعلن عن قرار رحيله بعد مباراة إشبيلية المقرر إقامتها في 12 مايو المقبل.

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والجدير بالذكر أن عقد جودين مع أتلتيكو مدريد ينتهي في نهاية الموسم الجاري، وهناك تكهنات بشأن رغبة إنتر ميلان في ضمه، وأنه يوجد اتفاق بالفعل مع اللاعب الأوروجوياني.

وتشير التقارير الإسبانية أن جودين سوف على راتب سنوي في إنتر ميلان يبلغ 5.5 مليون يورو، لأنه لاعب صاحب خبرات كبيرة.