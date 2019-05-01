رياضة | موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة (ON TV)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة (ON TV) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي النادي الأهلي بقيادة مدربه مارتن لاسارتي، مع فريق طلائع الجيش اليوم الأربعاء 1 مايو، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب المكس في الأسكندرية.

واستقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة طلائع الجيش، والمقرر إقامتها في السادسة و45 دقيقة على ستاد المكس، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

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خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - جونيور أجاي - جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم : وليد أزارو.

وستنقل مواجهة طلائع الجيش أمام الأهلي في الجولة الحادية والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الأسبوع الحادي والثلاثون من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.