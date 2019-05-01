رياضة | هل يفعلها صلاح؟ .. 4 لاعبين مصريون هزوا شباك برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يفعلها صلاح؟ .. 4 لاعبين مصريون هزوا شباك برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي ليفربول ضيفاً ثقيلاً على برشلونة مساء اليوم الأربعاء ويأتي ذلك في إطار مباراة ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وستقام المواجهة المرتقبة على ملعب الكامب نو.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح لقيادة فريقه ليفربول والفوز على برشلونة للصعود إلى المباراة النهائية من المسابقة الأوروبية للمرة الثانية على التوالي بعدما تأهل أيضاً العام الماضي للنهائي وواجه ريال مدريد وخسر 3-1.

وتقابل الفريقان في 8 مواجهات سابقة حيثُ فاز ليفربول في 3 مواجهات وتعادلا معاً في 3 مباريات وفاز برشلونة في مباراتين فقط بينما أحرز الريدز 6 أهداف في مقابل 6 أهداف لنجوم البارسا.

ويحاول صلاح الدخول لقائمة اللاعبين المصريين الذين استطاعوا "هز" شباك نادي برشلونة، وسوف يستعين "مو" بذكريات نجوم الفراعنة أمام البارسا.

1- طه إسماعيل:

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وسجل طه إسماعيل هدفه مع الأهلي ضد برشلونة في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 6/1 عام 1961.

2- محمد النني:

في مارس 2016؛ سجل النني هدف فريقه آرسنال الوحيد في شباك برشلونة خلال المباراة التي انتهت بفوز البارسا 3-1 بإياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز البارسا 2-0.





3- أحمد حسام ميدو: زار العالمي ميدو شباك برشلونة خلال بطولة ودية عندما كان لاعباً في صفوف نادي أياكس الهولندي، الذي مثّله خلال موسمي (2001-02) و(2002-03).