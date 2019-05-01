رياضة | ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الأهلي مواجهة قوية ومرتقبة أمام طلائع الجيش، في السابعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، وذلك على ملعب المكس.

وكان فريق بيراميدز تعادل مع نظيره مصر المقاصة بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بتلك النتيجة رصيد بيراميدز إلي 64 نقطة ويحافظ على صدارته للدوري المصري بفارق 3 نقاط عن الاهلي صاحب المركز الثاني بـ61 نقطة والذي يلتقي غدً ا مع طلائع الجيش، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

وإليكم ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز والمقاصة:

1- بيراميدز: 64 نقطة.

2- الأهلي: 61 نقطة.

3- الزمالك: 60 نقطة.

4- المصري البورسعيدي : 47 نقطة.

5- المقاولون العرب: 43 نقطة.

6- مصر المقاصة: 42 نقطة.

Advertisements

7- الإسماعيلي: 37 نقطة.

8- الاتحاد السكندري: 36 نقطة

9- الجونة: 36 نقطة.

10- سموحة: 35 نقطة.

11- الانتاج الحربي: 35 نقطة.

12- وادي دجلة: 35 نقطة.

13- طلائع الجيش: 34 نقطة.

14- بتروجيت: 34 نقطة.

15- حرس الحدود: 32 نقطة.

16- إنبي: 30 نقطة.

17- الداخلية: 26 نقطة.

18- النجوم: 25 نقطة.