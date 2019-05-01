رياضة | سيسوكو: بإمكاننا العودة في الإياب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيسوكو: بإمكاننا العودة في الإياب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد موسى سيسوكو نجم توتنهام عقب الخسارة من آياكس بهدف نظيف في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا بأنه بإمكانهم العودة في مباراة الإياب.

وقال سيسوكو في تصريحات صحفية عقب المباراة : "لم تكن بدايتنا جيدة بما فيه الكفاية، النتيجة ليست جيدة لكن بإمكاننا العودة في لقاء الإياب".

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وتابع حديثه: "لدينا مباراة ثانية لنلعبها في أسبوع، وعلينا لعبها للوصول إلى المباراة النهائية".

وستكون مباراة إياب دور نصف النهائي من البطولة الأوروبية بين فريقي أياكس وتوتنهام على ملعب أمستردام أرينا يوم الأربعاء والموافق 8 مايو.