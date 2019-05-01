رياضة | موعد أهم مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد أهم مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأربعاء 1 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- دوري أبطال أوروبا

برشلونة vs ليفربول .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

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- الدوري الفرنسي

ستاد رين vs موناكو .. في الساعة 7 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD.

- الدوري المصري

المقاولون العرب vs الداخلية .. في الساعة 4:30 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية.

الأهلي vs طلائع الجيش .. في الساعة 6:45 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية.