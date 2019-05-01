رياضة | إيريكسن يكشف سر الهزيمة من أياكس في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيريكسن يكشف سر الهزيمة من أياكس في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر اللاعب الدنماركي كريستيان ايريكسن لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام فريق أياكس امستردام الهولندي، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ‏إيريكسن في تصريحات صحفية عقب المباراة : "جعلنا لاعبي اياكس يبدون أفضل بكثير من مستواهم الفعلي، وهم فريق جيد لكن نحن ساعدناهم بالشعور بالراحة وهذا خطأنا".

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وتابع : "سنحاول العودة في مباراة الإياب، ولم نفقد الأمل في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وسنقاتل حتى النهاية".