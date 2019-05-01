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جروس يبحث عن حلول للجبهة اليمنى قبل مواجهة النجم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، يبحث عن حل للأزمة التى يعانى منها الفريق بالجبهة اليمنى، فى ظل تراجع مستوى التونسى حمدى النقاز، وتعرض حازم إمام للإصابة فى عضلة السمانة وعدم التأكد من مدى جاهزيته للمشاركة فى لقاء العودة أمام النجم الساحلى.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلى التونسى يوم الأحد المقبل على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب برج العرب انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

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وعقد جروس جلسة خاصة مع النقاز لبحث الأسباب التى أدت لتراجع مستواه فى الفترة الأخيرة، ومحاولة إعادة الثقة للاعب خاصة وإنه من أهم العناصر الأساسية للأبيض، ويضع المدير الفنى بعض الحلول التى من الممكن اللجوء إليها خلال سير المباراة فى حالة استمرار النقاز فى الابتعاد عن مستواه.

 

 

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