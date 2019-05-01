شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يبدأ مهام عمله بالترسانة بدراسة التقرير الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فاروق جعفر المدير الفنى للترسانة عمله الجديد بدراسة التقرير الفنى الذى أعده أحمد كشرى المدير الفنى السابق للفريق لمعرفة مواطن القوة والضعف بالشواكيش قبل استلام مهام عمله بشكل رسمى .

ومن المقرر أن يبدأ فاروق جعفر عمله بشكل رسمى مع الترسانة اليوم، الأربعاء، على أن يقوم بتحديد موعد المعسكر الأول للفريق الذى سيتخلله معسكر خارجى.

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فى الوقت نفسه سيعكف فاروق جعفر على دراسة قائمة الفريق بالإضافة لمشاهدة بعض مباريات الفريق الأخيرة بدورى القسم الثانى حتى يقوم بالتعاقد مع بعض اللاعبين الجدد لتدعيم صفوف الفريق.