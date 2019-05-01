فاروق جعفر يبدأ مهام عمله بالترسانة بدراسة التقرير الفنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فاروق جعفر المدير الفنى للترسانة عمله الجديد بدراسة التقرير الفنى الذى أعده أحمد كشرى المدير الفنى السابق للفريق لمعرفة مواطن القوة والضعف بالشواكيش قبل استلام مهام عمله بشكل رسمى .
ومن المقرر أن يبدأ فاروق جعفر عمله بشكل رسمى مع الترسانة اليوم، الأربعاء، على أن يقوم بتحديد موعد المعسكر الأول للفريق الذى سيتخلله معسكر خارجى.
فى الوقت نفسه سيعكف فاروق جعفر على دراسة قائمة الفريق بالإضافة لمشاهدة بعض مباريات الفريق الأخيرة بدورى القسم الثانى حتى يقوم بالتعاقد مع بعض اللاعبين الجدد لتدعيم صفوف الفريق.
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