تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع اللجنة المنظمة لحل أزمة "تذاكر أمم أفريقيا"

يوسف شعبان

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مساء اليوم مع اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة حيث تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بأسعار تذاكر مباريات البطولة، وعلى وجه الخصوص تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات المنتخب الوطني باعتبارها تمثل الاهتمام الأكبر لشرائح جماهير الكرة المصرية.

وقد انتهى الاجتماع إلى ضم المقترحات الجديدة إلى التوجه العام بشأن هذا الموضوع، على أن تستكمل اللجان النوعية للبطولة الدراسات التفصيلية قبل الانتهاء إلى قرار يخدم جماهير الكرة المصرية ويتماشى...