تفاصيل اجتماع صبحي مع اللجنة المنظمة لـ«أمم إفريقيا»

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تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ ص
الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة
عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا، مساء الثلاثاء، مع اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بأسعار تذاكر مباريات البطولة، وعلى وجه الخصوص تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات المنتخب الوطني، باعتبارها تحوز الاهتمام الأكبر لشرائح جماهير الكرة المصرية. وانتهى الاجتماع بضم المقترحات الجديدة إلى التوجه العام بشأن هذا الموضوع، على أن تستكمل اللجان النوعية للبطولة الدراسات التفصيلية قبل الانتهاء إلى قرار يخدم جماهير الكرة.
وتقدم طارق متولي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 14 يوليو المقبل، حيث أكد متولي أن الزيادة المبالغة في أسعار التذكرة لا تتناسب مع جماهير كرة القدم خاصة الشباب الذين يذهبون إلى الملعب ليس
وتقدم طارق متولي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 14 يوليو المقبل، حيث أكد متولي أن الزيادة المبالغة في أسعار التذكرة لا تتناسب مع جماهير كرة القدم خاصة الشباب الذين يذهبون إلى الملعب ليس فقط للترفيه، ولكن للوقوف إلى جانب منتخب بلادهم في بطولة مهمة، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار التذاكر يمكن أن يؤدي إلى العزوف عن الذهاب للتشجيع، وهو مظهر لا نتمناه خاصة أن البطولة مقامة على أرضنا.
وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا، قد حددت 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.
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