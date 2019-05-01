انت الان تتابع شوقي غريب: كوبر ترك بصمة كبيرة في الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٨ ص
شوقي غريب
أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول، ترك بصمة كبيرة ستظل محسوبة له في تاريخ الكرة المصرية. وقال شوقي، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «هيكتور كوبر حقق بصمة كبيرة في الكرة المصرية، بعد الوصول لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017، والوصول لنهائي البطولة، والتأهل إلى كأس العالم في روسيا 2018».
وعن المنتخب الأوليمبي، أوضح: «الأجندة الإفريقية ممتلئة، لكن هناك نقص في الإعداد، والاحتكاك بالمدارس المختلفة يفيد الفريق، وهدفي أن أمد المنتخب الأول بالنجوم، وفعلنا ذلك بتقديم أكثر من 11 لاعبًا، ونسبة مشاركة لاعبي المنتخب الأوليمبي أكثر من 90% من الدوري المصري». وأشار غريب، إلى أن مسئولي
وعن المنتخب الأوليمبي، أوضح: «الأجندة الإفريقية ممتلئة، لكن هناك نقص في الإعداد، والاحتكاك بالمدارس المختلفة يفيد الفريق، وهدفي أن أمد المنتخب الأول بالنجوم، وفعلنا ذلك بتقديم أكثر من 11 لاعبًا، ونسبة مشاركة لاعبي المنتخب الأوليمبي أكثر من 90% من الدوري المصري».
وأشار غريب، إلى أن مسئولي المنتخب الأوزباكستاني سيقومون بالتكفل بكل مصاريف مواجهة الفراعنة الودية، من تذاكر وطيران وإقامة.
واستمر في حديثه: «حاليًا نقوم بترتيب أيام المباراتين، خاصة وأنهما ستتم إقامتهما في مدينتين مختلفتين، وبعد معرفة مجموعتنا في التصفيات سنخوض 4 مواجهات في شهري 9 و 10 أمام الفرق الموجودة في المجموعة الأخرى بالتصفيات في القاهرة».
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