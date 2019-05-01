انت الان تتابع نادر شوقي: رمضان صبحي لديه عرض إنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص

أكد نادر شوقي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الجونة، ووكيل رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، أنه تلقى عروضًا خارجية لضم الأخير، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال نادر في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة «صدى البلد»: «حتى الآن لم يتحدث معنا أحد من الأهلي حول تحويل الإعارة إلى بيع، هناك خطط مختلفة بالتأكيد لمصير اللاعب». وتابع: «هناك عروض بالتأكيد تلقيناها للاعب، هناك من إنجلترا ولكن لن أكشف عن الأسماء، وحتى الآن لا يوجد أي جديد عن عودة رمضان صبحي للمنتخب مرة أخرى، ولن أتوقع انضمامه من عدمه».

وعن نتائج الجونة الأخيرة، أشار نادر، إلى أن تذبذب الأداء شيء طبيعي لفريق صعد هذا الموسم، مازال لدينا 3 مباريات على أرضنا، يجب أن نترك بصمة جيدة في أول موسم لنا. وأكمل تصريحاته قائلًا: «كل موسم لدينا خطة معينة، وما يحدث مكتوب في خططنا، والقادم أفضل». وتعادل الجونة، أمام نظيره سموحة، سلبيًا

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