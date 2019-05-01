انت الان تتابع المدير الفني للمقاصة: فرطنا في الفوز على بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد فرج ٠١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
أكد جمال عمر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاصة، رضاءه عن مستوى لاعبيه خلال اللقاء الذى جمع فريقه مع فريق بيراميدز، مساء الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وحسمه التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. بادر فريق بيراميدز بالتسجيل عن طريق الدولي المخضرم عبدالله السعيد، كابتن الفريق في الدقيقة 29، بينما خطف جون أنطوى هدف التعادل لفريق المقاصة فى الدقيقة 86 من عمر اللقاء.
وتحدث المدير الفنى قائلا : «الفريق أهدر عددا من الفرص السهلة خلال اللقاء، وهدف بيراميدز جاء عن طريق هجمة مرتدة»، مشيرا إلى أن المقاصة كان له الأفضلية على مدار الـ90 دقيقة. وواصل عمر : «التبديلات الثلاثة كان لها دور كبير فى تحسين الأداء، وإحراز هدف التعادل قبل النهاية بأربعة دقائق». واختتم
وتحدث المدير الفنى قائلا : «الفريق أهدر عددا من الفرص السهلة خلال اللقاء، وهدف بيراميدز جاء عن طريق هجمة مرتدة»، مشيرا إلى أن المقاصة كان له الأفضلية على مدار الـ90 دقيقة.
وواصل عمر : «التبديلات الثلاثة كان لها دور كبير فى تحسين الأداء، وإحراز هدف التعادل قبل النهاية بأربعة دقائق».
واختتم حديثه موضحًا أن هدفه كان تحقيق الفوز على بيراميدز وهو ما ظهر من خلال الهجوم وعدم التراجع إلى المنطقة الخلفية، مؤكدا أنه تحت أمر مجلس إدارة النادى برئاسة اللواء محمد عبد السلام، سواء طلب منه الاستمرار في منصبه أو العمل مع مدير فنى جديد.
ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة المصري البورسعيدي في مباراة مؤجلة من الجولة30، والمقرر إقامتها، الأحد المقبل، على استاد الجيش بالسويس، بينما يستعد فريق مصر للمقاصة لمواجهة النجوم، يوم الجمعة الموافق 10 مايو المقبل.
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