بطل «كان».. حكاية الرقم القياسي لغانا في نسخة 1978

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يقدم «التحرير» سلسلة موضوعات باسم «بطل كان»؛ لإلقاء الضوء على المنتخبات التي توجت بالمونديال الإفريقي قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل

استطاع منتخب غانا أن يتوج بلقب بطولة أمم إفريقيا 1978 وهي البطولة التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره، وشارك في هذه النسخة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى منتخبات: غانا (البلد المضيف) ونيجيريا وزامبيا وبوركينا فاسو، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات: أوغندا وتونس والمغرب (حامل اللقب) والكونغو، وشهدت هذه النسخة غياب منتخب مصر الذي لم يتمكن من التأهل للبطولة، وكانت هذه النسخة عودة مرة أخرى لتتويج أصحاب الأرض باللقب، حيث تعد هذه خامس مرة كان يتوج فيها منتخب البلد المضيف باللقب.

البداية أقيمت مباراة الافتتاح بين منتخب غانا ونظيره الزامبي يوم 5 مارس على ملعب أكرا وانتهى اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف وكان هذا اللقاء بوابة تأهل منتخب النجوم السوداء إلى الدور نصف النهائي بعد تصدره لمجموعته برصيد 5 نقاط حيث فاز على زامبيا وبوركينا فاسو وتعادل مع نيجيريا والأخير تأهل أيضًا

البداية أقيمت مباراة الافتتاح بين منتخب غانا ونظيره الزامبي يوم 5 مارس على ملعب أكرا وانتهى اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف وكان هذا اللقاء بوابة تأهل منتخب النجوم السوداء إلى الدور نصف النهائي بعد تصدره لمجموعته برصيد 5 نقاط حيث فاز على زامبيا وبوركينا فاسو وتعادل مع نيجيريا والأخير تأهل أيضًا لنصف النهائي بعد أن احتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط. بينما شهدت المجموعة الثانية تأهل منتخب أوغندا ومنتخب تونس للدور نصف النهائي بعد أن تصدر المنتخب الأوغندي المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن نسور قرطاج أصحاب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، فيما ودع منتخب المغرب (حامل لقب نسخة 1976) البطولة من الدور الأول بعد أن جاء في المركز الثالث بالمجموعة. نصف النهائي نصف النهائي هذه النسخة من البطولة شهدت عودة نظام خروج المغلوب في قبل النهائي بعدما شهدت النسخة السابقة إقامة مباريات هذا الدور بنظام الدوري بين الـ4 منتخبات المتأهلة له، والتقى منتخب غانا في هذا الدور مع منتخب تونس واستطاع أني فوز أصحاب الأرض بهدف دون رد، فيما تمكن منتخب أوغندا من الفوز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف في هذا الدور ليتأهل غانا وأوغندا للمباراة النهائية، بينما التقى تونس مع نيجيريا لتحديد المنتخب صاحب المركز الثالث والذي حسمته القرعة لصالح نيجيريا. النهائي النهائي أقيمت المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا 1978 يوم 16 مارس، على ملعب أكرا بين منتخب غانا ومنتخب أوغندا وانتهى بفوز غانا بهدفين دون رد ليتوج منتخب النجوم السوداء باللقب للمرة الثالثة في تاريخه ويحقق رقمًا قياسيًا في التتويج باللقب في ذلك الوقت بعد أن تفوق على منتخب المصر الذي توج باللقب مرتين. Advertisements قائمة منتخب غانا التي فازت باللقب عام 1978: قائمة منتخب غانا التي فازت باللقب عام 1978: المدير الفني للفريق في هذه النسخة كان المدرب الغاني فريد أوسام دودو جوزيف كارر- باها- أوفي أنساه- أوليه كوايا- جيمس كواكو- أدولف أرماه- جون نكيتيا ياوسون- جورج الحسن- أبوكو أفرياي- كريم عبدالرزاق- محمد أحمد- فوسيني ساليفيو- هارونا يوسف- إيزاك أكوايا- دان كايدي- عبدالله شيسكو- إيمانويل كوارشي- أديدي كينكيهيني- أنس سيدو- ويلي كليتسي- كينتو بلانكسون- جاستيك موور. الهدافون الهدافون شهدت هذه النسخة تسجيل 38 هدفا خلال 16 مباراة وهو رقم ضئيل مقارنة بالنسخ السابقة لدرجة إن هداف البطولة سجل 3 أهداف فقط حيث تساوى 3 لاعبين في هذا الرصيد وهم الغاني أبوكو أفريي والنيجيري سيجون أوديجبامي والأوغندي فيليب أوموندي. أفضل لاعب أفضل لاعب استطاع الغاني كريم عبدالرزاق، لاعب فريق المقاولون العرب السابق، أن يحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد أن نجح في قيادة منتخب بلاده للتويج باللقب. اقرأ أيضًا.. بطل «كان».. زائير تحسم لقب 1974 في نهائي استثنائي اقرأ أيضًا.. بطل «كان».. حكاية مصر مع ميلاد أمم إفريقيا 1957 اقرأ أيضًا.. بطل «كان».. مصر تحافظ على لقبها في أمم إفريقيا 1959 اقرأ أيضًا.. بطل «كان».. غانا تحصد لقب 1963 والشاذلي يكتب التاريخ

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