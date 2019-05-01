انت الان تتابع دوري الأبطال.. أياكس يصعق توتنهام ويقترب من النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م

حقق أياكس أمستردام الهولندي، فوزًا ثمينًا على مضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي اقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد «توتنهام هوتسبر»، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. أظهر الفريق الهولندي، بقيادة مدربه إيريك تين هاج، خطورته منذ الدقائق الأولى للمباراة، مستغلًا الحالة الفنية المرتفعة والتفاهم بين جميع لاعبيه، وهدد مرمى الفرنسي هوجو لوريس، حارس السبيرز في أكثر من كرة، قبل أن يأتي الهدف الغالي عن طريق دوني فان دي بيك في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

بعد الهدف واصل لاعبو أياكس انتشارهم المميز وفرض الحصار الهجومي على أصحاب الأرض، الذين احتاجوا لمرور أكثر من منتصف الشوط لإظهار بعض التماسك أمام خطورة شباب أياكس، قبل أن ينتهي الشوط بنتيجة 1-0 لصالح الفريق الضيف. وفي الشوط الثاني تحسن أداء توتنهام كثيرًا، بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو، وتمكن لاعبوه

Advertisements