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انت الان تتابع دوري الأبطال.. أياكس يصعق توتنهام ويقترب من النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م
حقق أياكس أمستردام الهولندي، فوزًا ثمينًا على مضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي اقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد «توتنهام هوتسبر»، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. أظهر الفريق الهولندي، بقيادة مدربه إيريك تين هاج، خطورته منذ الدقائق الأولى للمباراة، مستغلًا الحالة الفنية المرتفعة والتفاهم بين جميع لاعبيه، وهدد مرمى الفرنسي هوجو لوريس، حارس السبيرز في أكثر من كرة، قبل أن يأتي الهدف الغالي عن طريق دوني فان دي بيك في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.
بعد الهدف واصل لاعبو أياكس انتشارهم المميز وفرض الحصار الهجومي على أصحاب الأرض، الذين احتاجوا لمرور أكثر من منتصف الشوط لإظهار بعض التماسك أمام خطورة شباب أياكس، قبل أن ينتهي الشوط بنتيجة 1-0 لصالح الفريق الضيف. وفي الشوط الثاني تحسن أداء توتنهام كثيرًا، بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو، وتمكن لاعبوه
بعد الهدف واصل لاعبو أياكس انتشارهم المميز وفرض الحصار الهجومي على أصحاب الأرض، الذين احتاجوا لمرور أكثر من منتصف الشوط لإظهار بعض التماسك أمام خطورة شباب أياكس، قبل أن ينتهي الشوط بنتيجة 1-0 لصالح الفريق الضيف.
وفي الشوط الثاني تحسن أداء توتنهام كثيرًا، بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو، وتمكن لاعبوه من السيطرة على الكرة بشكل أفضل، وسط تراجع لاعبي أياكس في محاولة للحفاظ على الهدف، بينما أهدر فرناندو يورينتي، وديلي آلي أكثر فرص الفريق اللندني خطورة، ووصل لاعبو الفريق الهولندي وهددوا مرمى لوريس في أكثر من هجمة مرتدة، لكن الوقت مر دون جديد لينتهي لقاء الذهاب بفوز أياكس بهدف دون رد.
ومن المنتظر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم 8 مايو المقبل، على استاد «يوهان كرويف أرينا» بالعاصمة الهولندية أمستردام.
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