شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يضم فرمينو إلى قائمة ليفربول أمام برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي قائمة فريقه لمواجهة برشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، وضم يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى القائمة.

وغاب المهاجم البرازيلي عن فوز الريدز على هدرسفيلد تاون، الجمعة الماضي، بسبب شد عضلي طفيف، لكنه سافر مع الفريق إلى إسبانيا لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، حسب موقع النادي.

وتضم قائمة ليفربول: «فابينيو، فان ديك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، صلاح، غوميز، أليسون، هندرسون، ستوريدج، مورينو، أوكسليد تشامبرلين، منيولية، شاكيري، بروستر، روبرتسون، أوريغي، ماتيب، كيلير، ألكيساندر آرنولد».