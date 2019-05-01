شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني يتحدث عن مواجهة برشلونة والمنافسة على الحذاء الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال السنغالي ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، إن مقارنة خط هجوم فريقه الذي يضم النجم محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو بنظيره في برشلونة بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي «مجاملة لطيفة».

أضاف في تصريحات نقلها موقع ناديه، مساء الثلاثاء: «أعتقد أنها مجاملة لطيفة، المقارنة مع هؤلاء اللاعبين الكبار، لكنه شىء يحفزنا لتقديم الأفضل».

وحول شائعات ارتباطه بفريق ريال مدريد قال: «أعتقد أنكم تكتبون مثل هذه الأمور، وكل ما أفعله هو قراءتها مع أصدقائي، أحترم الدوري الإسباني، إنه دوري قوي يضم لاعبين رائعين، لكن البريميرليج دوري رائع، الجميع يرغب في اللعب به، كل مبارياته قوية».

تابع: «أتمنى أن أصبح أسطورة في ليفربول، ليس فقط في ليفربول، لكن أيضًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا أحد أهدافي (..) مثلما أقول دائمًا، أنا سعيد بالتواجد في هذا النادي، أستمتع بكل مباراة وبكل يوم أقضيه هنا، وسأفعل ما بوسعي لتحقيق شىء لهذا النادي».

Advertisements

وحول مواجهة برشلونة قال: «سأفعل كل شىء من أجل أن نعود بنتيجة إيجابية، أنا متحمس، وأطمح إلى التسجيل لمساعدة فريقي»، مضيفًا: «كامب نو، إنه ملعب رائع، كنت أشاهده وأشاهد برشلونة منذ الصغر».

كما أظهر ماني إعجابه بالبرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة السابق قائلًا: «إنه مثل أعلى، كان لاعبًا رائعًا، أحببت مهاراته، وأحببت أيضًا ابتسامته في الملعب، أتمنى أن أحظى بمثل هذه الابتسامة».

وحول المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، قال: «لكي نكون صادقين، تركيزي ينصب على الفريق. يمكنك أن ترى أننا نساعد بعضنا البعض في كل مباراة ونقدم كل ما في وسعنا كفريق واحد للحصول على نتيجة إيجابية على أرض الملعب».

أضاف: «أعتقد أنه من المهم للغاية بالنسبة لفريق ليفربول أن يكون هناك لاعبون يحاولون مساعدة الفريق، بتسجيل الأهداف، وتقديم المساعدة لبعضهم البعض. أعتقد أن هذا هو الأكثر أهمية».

يحتضن ستاد «كامب نو» مواجهة برشلونة وليفربول، في التاسعة مساء الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، ويلعب الفريقان مباراة الإياب على ملعب «أنفيلد»، الثلاثاء المقبل.