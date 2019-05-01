شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر إلى تونس على متن طائرة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سفر فريق الكرة الأول إلى تونس على متن طائرة خاصة تمهيدًا لمباراة إياب نصف نهائي بطولة كاس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» أمام النجم الساحلي.

قرار رئيس الزمالك يأتي لتوفير أفضل سبل الراحة للفريق الأول قبل المباراة الهامة والمصيرية المرتقبة، الأحد المقبل، بعد فوز الأبيض في مباراة الذهاب بهدف نظيف عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا.