شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعلن تطبيق تقنية «فار» في كأس أمم أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد «VAR» في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المرتقبة في مصر، بدء من مباريات دور الثمانية.
قال رئيس لجنة الحكام في «كاف»، حسن وابيري، إن تقنية «فار» ستطبق بداية من دور الثمانية في هذه النسخة التي تشهد مشاركة 24 منتخبًا وتقام بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين.
أشار «وابيري» إلى أن «كاف» قرر تطبيق بالتقنية بعد التشاور مع الاتحاد الدولي للعبة «فيفا».
كانت مجموعة من الحكام المرشحين لإدارة مباريات هذه النسخة من البطولة الأفريقية حصلوا على تدريبات مكثفة على تطبيق نظام «فار».
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