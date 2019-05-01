شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام البطولة النسائية الأولى لـ«الكيك بوكسينغ» في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

اختتمت أمس الأول البطولة النسائية الأولى للكيك بوكسينغ التي أُقيمت في مركز سبورت تك بمحافظة جدة.

وشهدت البطولة تنافساً قوياً بين المشاركين الذين بلغ عددهم أكثر من 25 لاعبة، بمشاركة 7 حكام.

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وجائت نتائج البطولة على النحو التالي، في منافسات وزن 52 كجم حققت اللاعبة سوار بوالدي ذهبية الوزن، فيما حققت اللاعبة أماني ريس فضية وزن 52، وفي وزن 56 كجم حققت سناء الرعاوي الميدالية الذهبية، فيما حققت نجلاء السناني الميدالية الفضية.

وفي منافاسات وزن 60 كجم، نالت اللاعبة هاجر المعتميد ذهبية الوزن، فيما نالت هديل عاشور الميدالية الفضية، وفي نهائيات وزن 70 كجم، حققت اللاعبة فاطمة الزهراء الميدالية الذهبية، واللاعبة ليال محمد الميدالية الفضية، وفي آخر منافسات البطولة على وزن 70+، نالت اللاعبة صباح فريح الميدالية الذهبية، فيما نالت اللاعبة زهراء ثامر الميدالية الفضية.

وتُعتبر هذه البطولة النسائية الأولى من نوعها للكيك بوكسينغ في المملكة.