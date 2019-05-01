شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : طائرة خاصة لنقل لاعبي الزمالك إلى تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن الفريق الأبيض سيسافر بطائرة خاصة إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية . Advertisements أضاف منصور خلال تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور إنه سعيد بعودة حازم إمام إى مران الفريق الأبيض. تابع رئيس الزمالك أن هناك محاولات مع مسئولى بتروسبورت لحضور الجماهير مران الفريق الأبيض الأخير قبل السفر إلى تونس.

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