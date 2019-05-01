شكرا لقرائتكم تسديدة يسارية تهدد تواجد عنتر مع الزمالك في موقعة النجم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض محمد عنتر صانع ألعاب للزمالك لإصابة في العضلة الأمامية في استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة النجم الساحلي التونسي، التي ستقام يوم الأحد المقبل علي الملعب الأولمبي بسوسة، في إياب دور نصف النهائي بالكونفدرالية الأفريقية، كان لقاء الذهاب قد انتهي بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله كهربا.

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كشف مصدر بالزمالك إن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق قام بعمل مران للتصويبات فتوجه عنتر مسددا بيمينه ولكن طالبه جروس بضرورة التسديد بالقدم اليسري ومع أول تصويبة له بيسراه لحقت به إصابة قوية في العضلة الأمامية ليغادر استعدادات الفريق الأبيض.

وقام عنتر بالخضوع لأشعة لسرعة تحديد حجم الإصابة ووفقا للمصدر ذاته إن الإصابة بسيطة ولكن مسألة إمكانية تواجده مع الفريق في مواجهة النجم من عدمه سيحددها طبيب الزمالك اليوم بعد الإطلاع علي الأشعة وخضوع اللاعب لفحص طبي.