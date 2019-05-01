شكرا لقرائتكم رمضان صبحى يتلقى عروضًا إنجليزية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نادر شوقي وكيل رمضان صبحي لاعب الاهلي والمعار من صفوف هيدرسفيلد الانجليزي ، إنه تلقى عروضا لشراء اللاعب من إنجلترا.

وقال شوقي في تصريحات تليفزيونية : «كان من المقرر سفر رمضان صبحي للعلاج في ألمانيا، لكن الأهلي رفض وتعهد بعلاجه في مصر، لوجود مباريات مهمة في الدوري، واللاعب وافق في النهاية على البقاء».

Advertisements

وأوضح وكيل اللاعب أن صبحي لا يواجه أي مشكلة بخصوص مستحقاته المالية في الأهلي، قائلا: «اللاعب جاء من إنجلترا بربع راتبه، ولا نتحدث مع الأهلي في أي مستحقات".

وأضاف شوقي أنه لم يتلق أي عرض بتحويل إعارة رمضان للأهلي إلى بيع رسمي، متابعا: «تلقينا عروضا بشراء صبحي في إنجلترا وخارج إنجلترا»، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي اتصالات تفيد بشأن انضمام رمضان صبحي للمنتخب، ولا يتوقع أن ينضم للمنتخب.