شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: قلت لجروس شغلنى معاك مساعد وأوباما اشتكالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك ضاحكا إنه طلب من جروس المدير الفنى للفريق الأبيض أن يعمل معه مساعدا. Advertisements أضاف منصور خلال تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور:" قلت لجروس شغلنى معاك مساعد وقلت له لما أقولك حاجة اعمل عكسها فضحك". تابع رئيس الزمالك أن يوسف أوباما لاعب الفريق أبلغه بمعاناته من الأجهاد.

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