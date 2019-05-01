شكرا لقرائتكم خبر عن دمنهور يستغني عن 6 لاعبين أبرزهم عفروتو وكوكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى دمنهور برئاسة إيهاب عبد الله فى اجتماعه الأخير بالتتسيق مع الجهاز الفنى للفريق إرسال 6 جوابات شكر لـ6 لاعبين هم أحمد حمدى حارس مرمى ومصطفى عفروتو صانع ألعاب الفريق ووليد بدران ظهير أيسر الفريق ومحمد بدران صانع الألعاب وكريم شرف لاعب الوسط ومصطفى كوكو مهاجم. ويأتى قرر مجلس الإدارة فى رحيل 6 لاعبين من قائمة الفريق بالموسم الجديد لعدة أسباب منها قيمة التعاقد المادى الكبير لعدد منهم والأخر لأسباب فنية، وتضم قائمة الفريق بالموسم الجديد 10لاعبين فقط مصطفى السيد سعيد حكيم عمار شرف محمد جمال رجب العربى أحمد متعب أحمد درة وحيد محسن كارفالا وموندا. Advertisements وأفادت مصادر بأن هناك نية كبيرة من مجلس الإدارة لبيع الغينى كارفالا ولاعب الوسط المدافع الجابونى موندا ووحيد محسن صانع ألعاب الفريق لحل الأزمة المالية التى تحيط أرجاء النادى والأستفادة من المقابل المادى وذلك من أجل توفير موارد مالية للصرف على الفريق بالموسم الكروى الجديد لمنافسات دورى القسم الثاني.

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